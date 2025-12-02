Premio ANGI 2025: sedici Oscar per l'Innovazione italiana

L'VIII edizione degli Oscar dell’Innovazione si terrà domani, 3 dicembre, presso la Camera di Commercio di Roma. Saranno premiate 16 eccellenze in IA, Cybersecurity, Robotica e Transizione Ecologica

Il mondo dell’innovazione italiana sta per riunirsi per la cerimonia di premiazione della VIII edizione del Premio ANGI - Oscar dell’Innovazione, l'evento promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L'appuntamento è fissato per domani, 3 dicembre 2025, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma.

Il riconoscimento è dedicato alle migliori realtà imprenditoriali, istituzionali e del mondo della ricerca che si sono distinte per talento, creatività e spirito innovativo. L'evento segue la conferenza stampa di presentazione del 27 novembre, in cui è stato assegnato l’Innovation Leader Award a Lisa Offside.

Il Premio ANGI si consolida come un momento centrale per l'ecosistema italiano. Il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, ha espresso la rilevanza del riconoscimento: "Il Premio Angi rappresenta ormai un punto di riferimento per l’ecosistema innovativo italiano e un momento di grande orgoglio per tutti i giovani talenti che stanno contribuendo a rendere il nostro Paese più competitivo e proiettato verso il futuro".

Nel corso della mattinata saranno premiati 16 progetti di eccellenza distribuiti in diverse categorie, tra cui Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Smart City, Smart Mobility, Transizione Ecologica ed Energetica, Robotica, Formazione e Comunicazione. Saranno inoltre conferite menzioni speciali a eminenti figure provenienti dalle istituzioni, dalle grandi aziende e dal mondo della ricerca.

La cerimonia sarà anche l'occasione per la presentazione dei dati aggiornati dell’Osservatorio sull’Innovazione, condotto da ANGI Ricerche in collaborazione con Lab2101, uno studio che fotografa lo stato dell’arte dell’innovazione in Italia e ne traccia le prospettive future.

L'elevato profilo dell'evento è confermato dalla partecipazione di un ampio parterre istituzionale. Tra i relatori di spicco sono attesi: Tommaso Foti (Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione), Luigi Sbarra (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri), Carlo Corazza (Direttore Uffici Parlamento Europeo in Italia), e rappresentanti di enti chiave per la sicurezza e la digitalizzazione come l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

L'iniziativa vede il sostegno di numerosi main partner del settore industriale e finanziario, tra cui Ferrovie dello Stato Italiane, Tinexta Cyber, TeamSystem, Tinexta Infocert, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Maticmind – Zenita Group, evidenziando il forte legame tra innovazione giovanile e il supporto delle grandi realtà aziendali.