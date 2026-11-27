La piattaforma di messaggistica di Meta introduce la possibilità di acquistare e installare schede virtuali per l'estero senza uscire dall'applicazione, eliminando i costi di roaming e la ricerca di reti Wi-Fi all'arrivo

Chi viaggia abitualmente fuori dai confini nazionali conosce bene il rituale che segue ogni atterraggio, diviso tra la ricerca rapida di una rete Wi-Fi gratuita per avvisare i familiari e la corsa verso i chioschi dell'aeroporto per acquistare una scheda telefonica locale. Nel corso degli anni, WhatsApp si è già ritagliato un ruolo centrale nella logistica degli spostamenti, diventando l'archivio immediato in cui conservare le carte d'imbarco prima del decollo e il canale principale per coordinare gli appuntamenti agli arrivi. Con l'ultimo aggiornamento, l'ecosistema di Meta compie un passo ulteriore, trasformando l'app di messaggistica in un vero e proprio sportello per la connettività mobile internazionale.

La nuova funzione consentirà infatti di selezionare, acquistare e configurare una e-SIM dati interamente all'interno dell'interfaccia di WhatsApp, riducendo una procedura solitamente frammentata a pochi passaggi guidati, immediati quanto l'invio di un messaggio. Il beneficio concreto riguarda soprattutto la continuità d'uso: una volta giunti a destinazione, è possibile continuare a utilizzare il proprio profilo WhatsApp legato al numero di telefono abituale senza alcuna interruzione, aggirando sia le tariffe spesso onerose del roaming tradizionale sia l'ingombro di dover sostituire fisicamente la scheda nel dispositivo.

Per garantire la copertura nei diversi mercati, l'azienda ha avviato collaborazioni strategiche con una rete di partner e operatori delle telecomunicazioni internazionali, tra cui figurano realtà come Verizon, Jio, Smart Axiata e Smart Communications. La distribuzione del servizio seguirà un calendario progressivo in una prima selezione di Paesi, rendendo l'opzione visibile direttamente all'interno dell'app non appena risulterà disponibile per l'utente. L'iniziativa conferma la volontà di rendere la piattaforma sempre più autosufficiente, concentrando in un unico ambiente digitale le operazioni pratiche legate alla vita quotidiana e agli spostamenti.