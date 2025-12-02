realme GT 8 Pro: debutta il "Vero Flagship" tra potenza AI, lente RICOH GR e design modulare

Il dispositivo introduce il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un teleobiettivo 200MP. Presentati durante l'evento anche la GT 8 Pro Dream Edition Aston Martin F1 e gli auricolari open-ear Buds Clip con traduttore AI in tempo reale

In collaborazione con realme

realme ha presentato ufficialmente il GT 8 Pro, un dispositivo che si posiziona nel segmento dei top di gamma unendo prestazioni avanzate, un sistema fotografico sviluppato in collaborazione e funzionalità AI integrate. Il lancio mira a stabilire un nuovo standard nella categoria, ponendo l'accento sulla personalizzazione e l'efficienza.

Prestazioni: architettura dual chipset e gaming

Il GT 8 Pro è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, prodotto con processo a 3nm di TSMC, affiancato dal chip Hyper Vision+ AI. Questa configurazione, denominata Dual Flagship Chipset, offre prestazioni computazionali avanzate, registrando punteggi superiori ai 4 milioni su AnTuTu.

L'integrazione della CPU Qualcomm Oryon di terza generazione, con frequenza fino a 4.6GHz, assicura un incremento delle prestazioni del 20% e un miglioramento dell'efficienza energetica del 35%. L'accoppiamento con il chip AI consente il rendering parallelo, migliorando la risoluzione delle immagini fino a 4 volte e garantendo un refresh rate di 144Hz.

Per il gaming, il dispositivo integra la tecnologia AI Gaming Super Frame, che supporta FPS massimi anche nei titoli più esigenti. Il sistema di raffreddamento 7K Ultimate VC supporta il mantenimento di frame rate stabili anche in scenari di doppio utilizzo intensivo. A completare il comparto energetico, è presente una batteria da 7000mAh, supportata da ricarica cablata Ultra Charge da 120W e ricarica wireless da 50W. L’esperienza visiva è assicurata dal display HyperGlow Display 2K a 144Hz, con un picco di luminosità di 7000 nit.

Fotografia: la collaborazione con RICOH GR e il teleobiettivo 200 MP

Il sistema fotografico è il risultato di una collaborazione quadriennale con RICOH GR, che mira a replicare l'esperienza di street photography su smartphone. Il dispositivo è definito un "Best Street Snap Shooter" grazie all'integrazione del RICOH GR Camera System, che offre lunghezze focali simulate da 28mm e 40mm.

La funzionalità Snap Focus, supportata dall’algoritmo Super QPD Snap, è progettata per cogliere l’attimo con rapidità e precisione. Inoltre, sono stati inclusi cinque filtri ispirati alle pellicole iconiche RICOH GR (Standard, Pellicola Positiva, Pellicola per negativi, Monotono, B&N ad alto contrasto), volti a conferire un carattere analogico alle immagini.

Sul fronte hardware ottico, il GT 8 Pro introduce il primo teleobiettivo Ultra Clarity da 200MP nel suo segmento, dotato di un sensore flagship da 1/1.56''. Questo sensore consente uno zoom lossless fino a 12x, offrendo una profondità naturale, ideale per i ritratti con lunghezza focale 3x. Il comparto è completato da una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP.

Le prestazioni video sono di livello avanzato, con supporto per la registrazione in 4K a 120fps con Dolby Vision, 8K a 30 fps, e una modalità 4K a 120fps in Log a 10-bit, pensata per un controllo avanzato in post-produzione.

Software, AI e Design Modulare

Il software si basa sulla nuova realme UI 7.0 (su Android 16), che integra funzionalità AI evolute. Tra queste, AI Notify Brief riassume automaticamente notifiche e impegni in briefing mattutini e serali, mentre AI Framing Master fornisce suggerimenti in tempo reale per migliorare la composizione fotografica.

Il design introduce lo Switchable Camera Bump, un sistema che consente di personalizzare l’estetica del modulo fotocamera scegliendo tra diverse forme. La variante Urban Blue è inoltre realizzata con materiali riciclati e finta pelle in organosilicio con coloranti naturali, in linea con gli standard di sostenibilità.

Il lancio è accompagnato dalla versione speciale GT 8 Pro Dream Edition, sviluppata in co-creazione con Aston Martin Aramco F1 Team. Questa edizione presenta una colorazione iconica Aston Martin Racing Green con accenti Lime Essence, un emblema Aston Martin in argento e un’interfaccia utente personalizzata a tema F1.

realme Buds Clip: la novità AIoT Open-Ear

In contemporanea con lo smartphone, realme ha presentato i suoi primi auricolari open-ear: i realme Buds Clip. Progettati per la vestibilità e l'ascolto non invasivo, gli auricolari pesano solo 5,3 grammi per unità e integrano una struttura ergonomica C-shaped.

Per affrontare le sfide audio tipiche degli open-ear, i Buds Clip utilizzano l'algoritmo proprietario NextBass, che ottimizza le frequenze alte e basse, abbinato a un driver da 11mm. La funzionalità più distintiva è l’AI Translator in real time, che supporta 32 lingue. L’autonomia si estende fino a 36 ore con la custodia di ricarica.

Il realme GT 8 Pro è disponibile a partire dal 2 dicembre 2025 nelle colorazioni Diary White e Urban Blue.

realme GT 8 Pro sarà disponibile a un prezzo di 1199,99 euro per la versione da 16+512 GB e a un prezzo di 999,99 euro per la versione da 12+256GB.

In occasione del lancio, realme propone un’offerta speciale valida da oggi fino al 16 dicembre: il modello 16+512GB sarà acquistabile al prezzo promozionale di 1099,99 euro con in regalo il Deco Set, presso i punti vendita:

Unieuro: versione Diary White e Urban Blue

· Euronics: versione Diary White e Urban Blue

· MediaWorld

La versione 12+256GB sarà invece disponibile su Amazon - sia in versione Diary White che Urban Blue - al prezzo di 899,99 euro, con incluso in omaggio un adattatore da 120W e il Deco Set.

realme GT 8 Pro Dream Edition 16+512GB sarà disponibile a un prezzo di 1199,99 euro su Amazon, Mediaworld.

Tutti i modelli sono anche acquistabili da TikTok Shop.

realme Buds Clip saranno acquistabili da oggi a un prezzo di 89,99 euro su Amazon in versione Titanium Gold e Titanium Black e dal 15 dicembre anche presso i rivenditori Euronics, Trony, Expert.

Il Deco Set sarà invece disponibile al prezzo di 19,99 euro su Amazon nelle varianti Diary White e Urban Blue.