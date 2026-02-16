circle x black
Record storico nel collezionismo: venduto il Pikachu Illustrator per 16,5 milioni di dollari

Il mercato delle trading card raggiunge vette senza precedenti. La carta appartenuta a Logan Paul stabilisce il nuovo primato mondiale non solo per il brand Pokémon, ma per l'intera categoria delle carte collezionabili

16 febbraio 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
Il settore delle carte collezionabili ha ufficialmente infranto una barriera storica, consolidando la propria posizione come asset d'investimento di rilevanza globale. La celebre carta Pikachu Illustrator, precedentemente di proprietà del creator Logan Paul, è stata venduta all'asta per la cifra record di 16.492.000 dollari.

Un primato assoluto nel mondo delle aste

L'operazione non rappresenta soltanto un traguardo per l'ecosistema Pokémon, ma ridefinisce i parametri economici dell'intero comparto dei memorabilia sportivi e d'intrattenimento. La transazione è stata certificata come un evento senza precedenti nella storia delle vendite pubbliche di questo tipo di oggetti.

Si tratta di "un nuovo titolo record non solo per la carta Pokémon più costosa mai venduta all'asta, ma anche il record complessivo per la carta collezionabile più costosa in assoluto mai venduta all'asta". Questo risultato supera i precedenti primati detenuti da leggendarie carte del baseball e del basket, spostando l'asse dell'interesse economico verso le proprietà intellettuali legate al gaming e all'animazione giapponese.

L'analisi dell'asset: perché il Pikachu Illustrator?

La rarità del Pikachu Illustrator è quasi leggendaria tra i collezionisti. Stampata in pochissimi esemplari alla fine degli anni '90 come premio per un concorso di illustrazione, la carta è considerata il "Sacro Graal" delle trading card. La valutazione professionale (grading) dell'esemplare in questione, unita alla notorietà del precedente proprietario, ha creato le condizioni per una competizione d'asta che ha triplicato i precedenti valori di riferimento.

Il mercato delle trading card come bene rifugio

L'evoluzione del prezzo di queste carte evidenzia un trend in crescita iniziato durante la crisi pandemica, trasformando semplici oggetti ludici in strumenti finanziari ad alta volatilità ma con rendimenti potenziali elevatissimi. La vendita del Pikachu Illustrator per oltre 16 milioni di dollari conferma che il collezionismo moderno è ormai una branca strutturata del mercato dei beni di lusso, capace di attirare capitali da investitori istituzionali e privati ad alto patrimonio.

