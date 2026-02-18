STIGA debutta nel segmento Professional: l'intelligenza artificiale al servizio del verde urbano

Presentato a MyPlant & Garden 2026 un nuovo ecosistema a batteria basato su AI e modularità. Con il robot APX Pro e l’evoluzione elettrica ePark Pro, il settore punta a standard di efficienza e sostenibilità senza precedenti

in occasione della kermesse MyPlant & Garden 2026, in svolgimento dal 18-20 febbraio a Rho Fiera Milano, STIGA ha annunciato ufficialmente il proprio ingresso nel segmento Professional, introducendo una generazione di macchine progettate per rispondere alle esigenze di operatori pubblici e privati. Questa evoluzione non rappresenta solo un ampliamento di gamma, ma un passaggio strategico che mette a disposizione dei professionisti oltre novant'anni di esperienza tecnologica. “L’ingresso nel segmento Professional è un passaggio strategico per STIGA,” afferma Sean Robinson, CEO di STIGA, “perché ci consente di mettere a disposizione dei professionisti del settore la nostra esperienza in materia di elettrificazione, tecnologia e progettazione sostenibile. Questa evoluzione rappresenta un’estensione naturale della nostra identità: continuare a innovare in modo responsabile, offrendo soluzioni che migliorino il lavoro quotidiano dei professionisti, rafforzando il ruolo di STIGA come player di riferimento per chi opera ogni giorno nel garden care.”

Il cuore tecnologico: ePower Pro e l'elettrificazione

Il fulcro tecnologico di questa nuova proposta è il sistema ePower Pro, una piattaforma di batterie modulari e intercambiabili sviluppata internamente per garantire autonomia estesa e flessibilità operativa in contesti intensivi. La transizione verso l'elettrico elimina l'uso di idrocarburi, abbattendo emissioni acustiche e ambientali, fattori determinanti per la gestione del verde in aree urbane e residenziali, mentre l'automazione avanzata permette di ottimizzare le risorse umane delegando le operazioni di taglio ripetitive alle macchine intelligenti, così che gli operatori possano concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto e specializzazione tecnica.

Robotica AI e navigazione intelligente

Tra le innovazioni di maggior rilievo spicca APX Pro, il primo robot autonomo del marchio progettato esclusivamente per grandi superfici come parchi e campi sportivi, integrando sensori LIDAR, GPS-RTK e la tecnologia STIGA Vista, una telecamera basata sull'intelligenza artificiale capace di mappare l'ambiente e distinguere con precisione gli ostacoli dalle superfici erbose.

Questo sistema, unito alla navigazione Antenna-FREE che semplifica drasticamente l'installazione eliminando la necessità di stazioni esterne, si affianca all'ePark Pro, l’evoluzione elettrica dello storico trattorino a taglio frontale ora capace di coprire fino a 27.000 m² con una singola carica in modalità mulching, restituendo nutrienti al terreno e riducendo la necessità di concimazione chimica.

Gestione flotte e manutenzione predittiva

L'ecosistema professionale è completato dalla Web Pro App, una piattaforma gestionale dedicata ai manutentori che supervisionano flotte di macchine su più siti, offrendo diagnostica rapida, avvisi predittivi e monitoraggio in tempo reale per ridurre i tempi di inattività. Con questa nuova roadmap, che include il potenziamento di una rete di dealer specializzati e formazione tecnica dedicata, il comparto del garden care si sposta definitivamente verso una gestione smart, dove la precisione del dato e la potenza del litio definiscono i nuovi parametri di produttività del paesaggio professionale.