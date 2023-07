Twitter cambia nome e diventa X, l'annuncio di Elon Musk

Rebranding totale per Twitter, che perderà il suo iconico logo per cambiare nome e immagine: lo ha annunciato Elon Musk dopo un'intensa nottata di tweet. Il dominio X.com ora reindirizzerà a Twitter.com. Inoltre, un "logo X provvisorio" sostituirà il famoso uccellino di Twitter a breve. Le novità hanno preso il via intorno alla mezzanotte americana, quando Musk ha iniziato a tweettare senza sosta riguardo alla riconversione di Twitter in "X", un nome di una sola lettera che lui stesso ha utilizzato in diverse aziende e prodotti nel corso degli anni, ad esempio sia in Tesla che con SpaceX. L'annuncio di Musk è stato un crescendo di indizi, e un episodio particolarmente curioso è stato quando il CEO si è unito a una sessione su Twitter Spaces dal titolo "Nessuno parli finché non evochiamo Elon Musk", durante la quale è rimasto in silenzio per quasi un'ora prima di togliersi il muto e confermare che il logo di Twitter sarebbe cambiato il giorno successivo. Con la riconversione di Twitter in X, diventa sempre più chiaro che l'intento è rompere completamente col passato e trasformare Twitter in qualcosa di nuovo. Tra le prime novità di X già annunciate, ci sarà un taglio della quantità di DM che possono essere inviati se non si è abbonati a pagamento, e l'introduzione di una funzione di offerte di lavoro simile a LinkedIn per le organizzazioni e aziende verificate. Inoltre, Musk ha svelato che presto sarà possibile pubblicare "articoli molto lunghi e complessi" sulla piattaforma. Questa funzione sarà denominata "Articles".