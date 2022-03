Telecom Italia guida i rialzi di Piazza Affari

Nonostante il nervosismo delle piazze finanziarie europee, la borsa di Milano ha terminato la giornata con il segno più. Nel giorno del vertice straordinario della Nato e del Consiglio europeo, che dovrebbero rappresentare il preludio per nuove sanzioni a carico di Mosca, a tenere banco è la decisione dell’esecutivo russo di accettare solo pagamenti in rubli per il suo gas.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso a 24.401,48 punti (+0,42%), la performance migliore del paniere delle blue chip è stata registrata da Telecom Italia (+8,4%). A dispetto della bocciatura annunciata da S&P, che ha ridotto il rating da “BB” a “BB-” (outlook negativo), il titolo ha capitalizzato le indiscrezioni secondo cui il fondo Kkr sarebbe pronto a confermare l’offerta presentata a novembre ed a discutere del progetto di rete unica con Open Fiber.

Giornata di guadagni anche per Unipol (+4,21%) e Assicurazioni Generali (+0,98%), con quest’ultima spinta dalla notizia della sospensione “con effetto immediato e fino a ulteriore avviso”, di Luciano Cirinà, Austria & Cee (Acee) Regional Officer e candidato designato dal gruppo Caltagirone alla carica di Ad.

Denaro anche sulle aziende di pubblica utilità: Enel ha segnato un +1,07%, Snam un +2,46%, e Terna, che ha aggiornato il piano industriale al 2025, un +2,73%. Sul completo, Danieli & C. (+2,1%) ha capitalizzato l’annuncio di nuovi ordini per un valore superiore a 650 milioni di dollari mentre Fincantieri (+1,56%) è stata spinta dai numeri 2021.

Segni meno tra i titoli del comparto bancario con il -0,53% di UniCredit ed il -0,83% di Intesa Sanpaolo mentre gli energetici, il Brent quota in rosso dell’1,5% a 115,9 dollari, hanno chiuso in ordine sparso (+0,7% di Eni, +0,29% di Tenaris e -2,58% per Saipem). (In collaborazione con Money.it)