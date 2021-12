Toghe in politica, Cartabia a partiti maggioranza: "Basta doppi incarichi"

Basta doppi incarichi per le toghe in politica. Introdurre per i magistrati l'impossibilità di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e politici, diversamente da quanto accade oggi. Il divieto dovrebbe valere sia per sindaci e amministratori (tanto di piccoli paesi, quanto di grandi città), sia per parlamentari. E' uno dei punti su cui la ministra della giustizia, Marta Cartabia, ha ragionato con i partiti di maggioranza, incontrati questa mattina per discutere della riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario. Alla candidabilità dei magistrati sono posti limiti territoriali: il divieto di candidarsi nel collegio, in cui è compreso in tutto o in parte l’ufficio giudiziario in cui i magistrati hanno prestato servizio negli ultimi tre anni.

Sul tavolo degli incontri con i partiti, anche le proposte di riforma del sistema per l'elezione dei togati al Consiglio superiore della magistratura Un sistema maggioritario con collegi binominali e con l'introduzione di correttivi per rappresentare gruppi minoritari e parità di genere sulle candidature. Queste devono essere almeno il triplo rispetto ai posti da assegnare per ogni collegio e se non arrivano spontaneamente, si integrano per sorteggio tra i magistrati che non hanno negato la loro disponibilità. E scatta il sorteggio anche nel caso in cui non sia assicurata la parità di genere.

Novità anche nelle regole per la scelta dei vertici degli uffici giudiziari, per impedire le cosiddette nomine 'a pacchetto'. Pubblicità degli atti, definizione dei procedimenti, per l’assegnazione degli incarichi direttivi, in base all’ordine temporale di vacanza. Prevista anche una stretta sui magistrati fuori ruolo. Riduzione del numero massimo, oggi fissato a 200, e interventi sui tempi: non prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali e per un limite massimo 10 anni (salvo alcune eccezioni).