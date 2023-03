'Topolino' dedicato al teatro con prefazione di Arturo Brachetti

Si alza il sipario sul... fumetto. In occasione dei 350 anni dalla scomparsa di Molière e dei 230 anni da quella di Goldoni, l'editrice Panini Comics presenta 'Il teatro raccontato da Topolino', un volume in cui i personaggi Disney più amati sono in scena in avventure che hanno fatto la storia del 'teatro disneyano'. Il TopoLibro, con la prefazione di Arturo Brachetti, una leggenda internazionale del trasformismo teatrale, è disponibile da oggi in edicola e in fumetteria con il numero di 'Topolino' e acquistabile anche su Panini.it.

Con 'Il teatro raccontato da Topolino', si calcheranno i più grandi palcoscenici del mondo grazie alle storie 'Il teatro Alambrah presenta: Le furberie di Scapino' sceneggiata da Lello Arena; 'Sior Papero Brontolon' pubblicata nel 1992 per il bicentenario della morte di Carlo Goldoni; 'll capolavoro di Shakespipp'; 'Paperinik e il fuggiasco del Gran Varieta' con protagonista Arthur Bracchetto omaggio di 'Topolino' ad Arturo Brachetti.

"Arthur Bracchetto è uno dei personaggi che sono stato più onorato di interpretare - racconta Brachetti - 'Topolino' è tuttora sul mio comodino, leggo almeno una storia prima di addormentarmi, è la mia 'buonanotte e sogni d’oro', un ritorno alla dolcezza dell’infanzia. La magia di 'Topolino' poi non è solo nel contenuto ma anche nel suo odore, unico, come tanti altri che riportano a cose belle, come il profumo della nonna, dei biscotti, dei libri. Quei profumi durano per sempre e fanno stare bene".

(di Enzo Bonaiuto)