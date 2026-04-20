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Tregua conflitto Israele-Libano: la soddisfazione del Premier

20 aprile 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’annuncio del cessate il fuoco in Libano è un’eccellente notizia, mi congratulo con i Governi libanese e israeliano per avere raggiunto questo importante risultato. Ora è fondamentale che la tregua venga rispettata. Hezbollah, che è responsabile di aver dato il via a questo conflitto, deve cessare ogni azione contro Israele”, ha dichiarato il Premier Meloni in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Meloni ha quindi aggiunto: “Mi auguro che il cessate il fuoco sia il primo passo verso l’avvio di negoziati che conducano ad una pace piena e duratura. In questo ambito l’Italia continuerà a fare la sua parte portando avanti il suo impegno per la pace mediante l’attività del contingente militare italiano nella missione UNIFIL e sostenendo la sovranità libanese”.

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Il comunicato del Governo

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