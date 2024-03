Pasqua, 11 milioni italiani in viaggio verso città d'arte e mare, in aumento stranieri +15,6%

Le maggiori associazioni del turismo prevedono una buona affluenza per le strutture italiane per le prossime festività e c'è chi vede proprio in Pasqua il primo banco di prova per il turismo nel 2024.

A Pasqua si torna a viaggiare e le previsioni delle maggiori associazioni di settore e dell'Enit sono concordi nel segnalare un aumento delle partenze. Quasi 11 milioni di italiani si metteranno in viaggio e per la stragrande maggioranza, 92%, resterà in Italia, secondo un'indagine realizzata da Tecnè per conto della Federalberghi. Solo l’8% ha invece deciso di recarsi all’estero, preferibilmente nelle grandi capitali europee. Le mete preferite per i vacanzieri italiani, ma non solo, saranno il mare (32,5%), le località d’arte (28,9%), la montagna (21,8%), a seguire, i laghi (3,4%) e le località termali (2,5%). Per coloro che invece si recheranno all’estero, vincono le grandi capitali europee (74,4%), seguite dal viaggio in crociera (10,2%) e dalle località marine (6,3%). La vacanza avrà una durata media di 3,6 notti e la spesa media pro capite sostenuta (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti), sarà pari a 371 euro.

"Le vacanze sono sempre più un bene irrinunciabile e lo testimoniano le prenotazioni per Pasqua che vedono nel nostro Paese un aumento del 20% rispetto al 2023" dichiara la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. A trainare la crescita, oltre alle città d'arte, sono soprattutto le destinazioni del Sud, che beneficiano di un clima più mite e di una varietà di offerte, dalle belle spiagge, ai siti archeologici, ai borghi storici, alle terme: in particolare, la Sicilia registra un +30% di prenotazioni.

Le città d'arte, comunque, scelte per Pasqua non sono solo Roma, Firenze, Venezia, ma anche Napoli, Catania e Torino saranno tra le mete preferite dai viaggiatori stranieri, innanzitutto statunitensi, francesi e tedeschi con un' occupabilità delle strutture al momento superiore al 78%. Essendo una Pasqua bassa non va tralasciata l'opzione montagna che sarà preferita da quei connazionali che vorranno godersi le ultime discese sulle piste da sci.

Quanto al turismo incoming aumentano i voli interni e dall'estero, secondo quanto rileva l'Enit. Sono circa 217 mila i passeggeri aeroportuali confermati per le due settimane di Pasqua, dal 25 marzo al 7 aprile 2024, il 9% in più rispetto al medesimo periodo pasquale del 2023 (3-16 aprile). Inoltre, aumenta di 1 notte la durata del soggiorno dei turisti in Italia che raggiunge le 10,2 notti mentre diminuisce il tasso di cancellazione delle prenotazioni del - 0,4%. I principali Paesi di provenienza vedono in testa il mercato interno dell’Italia, seguito dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dal Regno Unito, dalla Corea del Sud, dal Brasile e dai Paesi Bassi.

Considerando solo gli arrivi tra il venerdì prima di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, l’aumento sfiora il 15,6% per 63 mila prenotazioni confermate. Gli Usa si confermano il primo paese di provenienza estera, con oltre 11 mila prenotazioni, il 17,7% sul complessivo. Seguono Germania, Francia e Spagna, con arrivi aeroportuali che incidono rispettivamente per il 5,2%, 4,6% e 3,6%.

Lo scenario delineato dai vari attori del settore soddisfa il ministro del Turismo Daniela Santanchè che commenta: "i numeri ci mostrano una Pasqua positiva che, fungendo pure da momento di raccordo tra la stagione invernale e quella estiva, va a confermare il buon andamento del nostro turismo. E' molto importante che, dal mare alla montagna, dalle città d’arte ai piccoli borghi, un po’ tutti i comparti stiano registrando una performance incoraggiante e in linea con le nostre strategie volte alla destagionalizzazione".