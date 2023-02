Ucraina, 10mila in piazza a Berlino: "Sì diplomazia, no a invio armi"

Migliaia di persone in piazza a Berlino per la pace in Ucraina, all'indomani dell'anniversario dell'inizio della guerra, all'insegna dello slogan 'Sì alla diplomazia, no all'invio di armi'. La manifestazione, alla porta di Brandeburgo, è stato organizzata da un'esponente politica del partito di sinistra "Die Linke", Sahra Wagenknecht, e dall'attivista femminista, Alice Schwarzer , che due settimane fa avevano pubblicato un "Manifesto per la pace" nel quale chiedevano al cancelliere Olaf Scholz di "fermare l'escalation di forniture di armi", il cessate il fuoco e l'avvio di negoziati con la Russia.

Secondo la polizia, diecimila persone hanno preso parte alla manifestazione - secondo gli organizzatori 50mila - che è stata criticata, perché ha visto la partecipazione anche di esponenti dell'estrema destra tedesca. Il "Manifesto per la pace", secondo Wagenknecht e Schwarzer, ha finora raccolto 645mila adesione online.