Ucraina: Dessì, 'di nuovo in piazza statue Lenin? Magari tornasse spirito vero leninismo'**

"Tornano le statue di Lenin in piazza? Bene, io sono un grande appassionato delle statue di Lenin, visto che sono un profondo leninista". Lo dice all'AdnKronos il senatore del 'gruppo Misto - Partito comunista' al Senato, Emanuele Dessì, commentando le notizie che arrivano dal fronte di guerra, dall'Ucraina.

Poi spiega: "Io non so quale sia il significato che si voglia dare portando nuovamente quelle statue in piazza, Putin non è certo un leninista, c'era pure l'idea di far sloggiare dalla piazza Rossa il mausoleo di Lenin, e le statue del capo della rivoluzione russa mi pare che siano state pure rimosse dalla Federazione russa".

"In ogni caso se questo servisse a riportare allo spirito vero del leninismo allora ben venga, ma in uno stato di guerra non sappiamo mai cosa aspettarci, noi per fortuna, la mia generazione, non ha fatto la guerra e neanche ci tiene a farla", conclude Dessì.