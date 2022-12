Ucraina, Russia: "Vaticano si è scusato per parole Papa, incidente chiuso"

La Russia ha ricevuto una dichiarazione ufficiale di scuse dal Vaticano per le parole di Papa Francesco su ceceni e buriati, "l'incidente è chiuso", ha detto giovedì la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing.

"Proprio in queste ore, per via diplomatica, è arrivata dal Vaticano una dichiarazione ufficiale del Segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin", in cui si dice che il Vaticano "si scusa con la parte russa, la Santa Sede ha profondo rispetto per tutti i popoli della Russia, la loro dignità, fede e cultura, così come per gli altri Paesi e popoli del mondo".

In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al magazine dei gesuiti "America" Papa Francesco aveva definito "ceceni e buriati i più crudeli tra i militari russi".

Il portavoce del Vaticano Matteo Bruni conferma che "ci sono stati contatti diplomatici" da parte della Santa Sede con Mosca in riferimento alle parole riferite dalla parte russa sulle scuse del Vaticano".