Usa, sparatoria in una casa in Texas: 5 morti e uomo armato in fuga

Ancora una sparatoria in Texas dove cinque persone sono state uccise in una casa da un uomo armato con un fucile automatico, modello AR-15. Secondo quanto ha reso noto l'ufficio dello sceriffo di Cleveland, piccola cittadina a nord di Houston, l'uomo, che sarebbe sotto l'effetto di alcol o droghe, è in fuga. E' stato anche diffuso un suo identikit, che lo descrive come un ispanico, alto circa un metro e 75, con capelli corti neri, un paio di jeans, maglietta nera e scarponi da lavoro.

La cittadinanza è stata esortata a rimanere "a casa, al sicuro" fino a quando non sarà conclusa l'inchiesta. La polizia non ha fornito indicazioni sull'identità dell'aggressore e la sua possibile relazione con le vittime, quattro delle quali sono morte sul colpo mentre una quinta è deceduta dopo il ricovero in ospedale.