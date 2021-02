Vaccino Covid, Speranza: "Campagna resti fuori da contese politiche"

(Adnkronos)

La "campagna di vaccinazione resti fuori da crisi e da contese politiche. È la cosa più importante per tutto il Paese". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell'incontro in videoconferenza con le Regioni.

Quanto al "tetto anagrafico di Astrazeneca potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche", avrebbe spiegato, a quanto si apprende, Speranza nel corso della riunione.

"I vaccini sono essenziali", avrebbe sottolineato Speranza, "ma ci sono anche altre opzioni in valutazione e stiamo accelerando sugli anticorpi monoclonali". Infine il ministro della Salute ha chiarito che "non dobbiamo avere timori sul vaccino russo" quello che "per noi è importante è il passaggio Ema". Il ministro ha informato che è stata "sollecitata l’Unione europea alla valutazione scientifica sul vaccino russo e di altri Paesi".