Variante Delta, Gran Bretagna: oltre 30mila contagi in una settimana

Quasi 30.000 nuovi contagi di coronavirus, nella sua variante indiana, sono stati registrati nel Regno Unito in quest'ultima settimana: lo confermano i dati diffusi dal Phe (Public health England).

Il Phe ha confermato 42.323 nuovi casi della variante Delta originaria dell'India nel Regno Unito, la settimana scorsa erano 12.341. Il tasso di crescita dei casi 'Delta' è in aumento in tutte le zone del Paese, tanto da costituire il 90% di tutte le nuove infezioni, e conta 39.061 casi in Inghilterra, 3.035 in Scozia, 184 nel Galles e 43 nell'Irlanda del Nord.

La dottoressa Jenny Harries, direttrice dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha dichiarato: "Con l'aumento dei casi di variante Delta in tutto il Paese, la vaccinazione è la nostra miglior difesa. Se sei idoneo, ti invitiamo a vaccinarti e a ricordare che due dosi forniscono una protezione significativamente maggiore rispetto a una."

"I dati mostrano- ha concluso Harries - che la variante 'Delta' è più contagiosa della variante 'Alpha', quindi è importante seguire le raccomandazioni sulla salute pubblica, che non sono mai cambiate. Bisogna vaccinarsi, lavorare da casa quando possibile, e igienizzarsi sempre. Queste misure funzionano e salvano vite.''