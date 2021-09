Viaggio in Grecia per Genny: "Sporty e sexy, la donna torna a vivere"

Un viaggio in barca tra le isole della Grecia, tra i colori del Mediterraneo e i tramonti accesi. E' il fil rouge della nuova collezione di Genny, firmata Sara Cavazza Facchini, che per la prossima primavera estate 2022 immagina una donna vestita di sensualità, con un tocco sporty-chic. "Mi sono lasciata ispirare dal mare della Grecia e dai colori del tramonto - spiega la stilista all’Adnkronos - ho creato una collezione ispirata al mondo della marina, come per i colli di top e i dettagli delle giacche, con una nuova visione di tailoing, come la giacca abbinata ai ciclisti in maglia, per una donna elegante ma sporty e sexy al tempo stesso".

In passerella, a evocare le uniformi dei marinai, passamanerie e bottoni metallici che si arrampicano sugli shorts indossati con top e blazer, sfumature tie-dye sulle camicie sbottonate sui bikini, abiti bustier e chemisier con fiocchi annodati sulla schiena. Su jumpsuit e top sailor spiccano colli ampi e nodi, mentre i pattern dei vialetti in pietra delle isole greche rivivono sulle stampe a effetto pois. La palette spazia dal bianco assoluto al blu Klein, passando per il rosso acceso del trench in vinile e dei minidress, al giallo e fucsia, fino ai bagliori metallici di donne e giacche cropped. Tutti i tessuti sono naturali: dai cotoni, ai lini reinterpretati in chiave denim, come il trench lavorato con una trama d’argento che, spiega la stilista, "è considerata come una fibra antibatterica per una donna attenta ai tempi che viviamo".

Per la sera maxi abiti di paillettes e cut out ricamati. Completano i look sandali di pelle intrecciata e borse in pelle glossy con borchie orchidea e in pelle traforata. "Ho sempre tratteggiato una donna femminile ed elegante - osserva Sara Cavazza Facchini - ma con un tocco sporty e sexy. La pandemia ci ha fatto vivere di più la casa ed è restata la voglia di indossare abiti comodi ed eleganti, una sorta di ‘underwear’ vestito ma molto tailoring". Il messaggio della collezione? "Essere sempre positivi - evidenzia la stilista - alla fine tutto passa e ora si torna a vivere". (Di Federica Mochi)