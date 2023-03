Wo Long: Fallen Dynasty, nuova demo disponibile su console e PC

Koei Tecmo e lo sviluppatore Team Ninja hanno annunciato durante il Taipei Game Show 2023 di questo fine settimana che la demo finale del loro RPG d'azione, Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile dalle 9 del 24 febbraio fino alle 8.59 del 27 marzo 2023. La demo sarà disponibile su tutte le piattaforme su cui è previsto il lancio del gioco: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. La demo finale presenterà due stage iniziali del gioco che non erano disponibili nella prima demo, incluso il Capitolo 1: Villaggio della sventura insieme al Capitolo 2: Due coraggiosi eroi. Entrambi i capitoli mostrano il combattimento e le battaglie ambientate in una versione dei Tre Regni fantasy infestata da demoni, in tarda dinastia Han. Nella demo sarà disponibile anche il multiplayer online e, trasferendo i dati salvati dal primo stage nel gioco principale, i giocatori guadagneranno l'oggetto di gioco "Elmo Dragone Acquattato" all'uscita del titolo.