Patrick Zaki, lo studente dell'Università Alma Mater di Bologna scarcerato pochi giorni fa dopo quasi due anni rinchiuso in carcere in Egitto, ha ringraziato su Twitter "tutti i giornalisti che sono stati uno dei pilastri di sostegno più importante per me e la mia famiglia". Sul social lo studente ha evidenziato come durante il periodo in carcere "non si sono stancati di seguire decine di udienze e hanno sopportato la fatica di spostarsi tra i governatorati".