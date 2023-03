Borsa Milano oggi, investitori fiduciosi sulle mosse della Bce: Piazza Affari in rialzo

Giornata positiva per le Borse europee, con gli investitori mossi dalla speranza che i segnali di rallentamento dell'inflazione e dell'economia europea possano portare la Bce e la Fed a mitigare la loro politica monetaria. Insomma, si spera che gli aumenti dei tassi di interesse d’ora in poi siano contenuti e si vada verso la fine delle operazioni restrittive. Per Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades, la correzione del mercato vista a febbraio può essere poi solo una turbolenza temporanea all'interno di un trend rialzista più ampio.

Al Ttf di Amsterdam scende il prezzo del gas, ora attorno ai 45 euro al megawattora. Continua la sua ripresa il petrolio, con Brent e Wti che crescono di oltre lo 0,6%. A Milano il Ftse Mib guadagna l’1,56% e chiude a 27.825,08. Sale lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sotto i 180 punti base. In calo anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,55%.

Sul listino principale di Piazza Affari bene Prysmian (+4,29%). La società ha reso noto di essersi aggiudicata due commesse del valore di quasi 2 miliardi di euro, assegnate dal gestore dei sistemi di trasmissione olandese TenneT per due progetti di connessione della rete elettrica. Boom di Inwit (+8,17%), dopo i risultati finanziari del 2022. L’esercizio è stato chiuso con ricavi e redditività in crescita. Stellantis sale poi del 2,89% dopo che gli analisti di Rbc Capital hanno migliorato il giudizio sul colosso automobilistico: a questo punto consigliano l'acquisto delle azioni, sulla base di un prezzo obiettivo di 19 euro. In coda, invece, Saipem (-2,15%) e Campari (-0,46%). (in collaborazione con Money.it)