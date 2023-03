Borsa Milano oggi, Piazza Affari cauta prima delle decisioni Fed

Le principali Borse europee hanno chiuso la giornata con dati leggermente superiori alla parità, Piazza Affari nonostante un'apertura in rialzo ha chiuso invece la seduta con una perdita del -0,12% a 26.523 punti. Una cautela dovuta all'attesa per l'evento principale di oggi, ovvero la riunione della Fed con le indicazioni in materia di politica monetaria che ha portato ad un rialzo di 25 punti base dei tassi di interesse, in linea con quanto si attendeva il mercato.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 185 punti base con un rendimento del titolo decennale al 4,2%.

Sul listino principale di Piazza Affari spiccano le ottime performance di Iveco (+3,98%) e Leonardo (+1,71%). La società aerospaziale ha annunciato di aver ottenuto nuovi ordini da Medio Oriente, Asia, America ed Europa per un valore complessivo di circa 470 milioni di euro.

Al netto di Fineco Bank che ha chiuso a +0,82%, i titoli bancari hanno mostrato un andamento altalenante che ha portato ai ribassi di Banco Bpm (-2,66%) e Bper Banca (-1,43%). In calo anche A2A che a fine seduta cede il 2,05%. Ottima perfomance di Gvs che chiude a +13,66% dopo la diffusione dei dati di bilancio 2022. Dati positivi anche per Emak (7,1%), Aeffe (6,32%), Rizzoli Mediagroup (6,07%) e Mondo TV che, dopo il tracollo di ieri (-50%) e un eccesso di ribasso in mattinata, chiude la seduta con +5,9%.

Scarso interesse del mercato invece per Telecom Italia, che chiude in perfetta parità dopo l’annuncio di un accordo con i sindacati per 2.000 uscite volontarie sfruttando lo strumento dell’isopensione. (in collaborazione con Money.it).