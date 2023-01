Borsa Milano oggi, scende l’inflazione: Piazza Affari in rialzo

Ancora una giornata positiva per le Borse europee, in un clima che sembra meno teso rispetto a qualche settimana fa. In primo piano restano le possibili mosse delle banche centrali. Si attende il beige book della Fed, mentre il componente del consiglio direttivo della Bce, Francois Villeroy de Galhau, ha spiegato che la guidance di rialzi di 50 punti base dei tassi offerta dalla presidente, Christine Lagarde, resta valida.

Nell’Eurozona l'inflazione si è confermata in rallentamento al 9,2% annuale a dicembre. La Bce potrebbe quindi valutare aumenti dei tassi di minore entità rispetto a quanto previsto. Torna a salire il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam, sopra i 60 euro al megawattora. Si rafforza poi l’euro sul dollaro. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,27% e chiude a 26.052,39. In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, sotto i 180 punti base. Scende poi il rendimento del titolo decennale, a quota 3,7%.

Sul listino principale di Piazza Affari bene Eni (+0,61%). Il Cane a sei zampe ha fatto sapere che le adesioni all’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni del prestito “Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028” hanno superato l’importo di un miliardo di euro, dopo poco più di due giorni di offerta del titolo. Salgono anche Tenaris (+4,15%), Saipem (+7,06%) e Bper (+3,30%).

In negativo, invece, Stellantis (-0,65%). I dati Acea sulle immatricolazioni auto nell’Unione europea segnano oggi un aumento del 12,8%, ma si riducono del 7% per il gruppo. La Commissione Ue ha però dato il via libera alla joint venture tra la casa automobilistica e Hon Hai Precision Industry (Taiwan) per produrre semiconduttori. In calo, infine, Campari (-1,93%), Intesa Sanpaolo (-0,49%) e Mediobanca (-1,12%). (in collaborazione con Money.it)