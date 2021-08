Covid oggi Italia, 7.188 nuovi contagi e 34 morti: bollettino 14 agosto

I dati del ministero della Salute: eseguiti 254.006 tamponi, tasso di positività al 2,8%, 37 ingressi in terapia intensiva in 24 ore

Sono 7.188 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 14 agosto 2021 in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Si registrano altri 34 decessi.

In 24 ore eseguiti 254.006 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 2,8%. Sono 37 gli ingressi del giorno in terapia intensiva che portano il totale dei pazienti ricoverati con coronavirus a 372. Aumentano anche i ricoverati con sintomi, 68 in più di ieri, per un totale di 3.101 pazienti nei reparti ospedalieri.

In totale sono 4.435.008 i contagiati e 128.413 i morti dall'inizio dell'emergenza. Sono 4.931 i guariti in 24 ore per un totale di 4.180.129 persone che hanno superato il virus. Oggi le persone attualmente positive al coronavirus in Italia sono 126.466.

Ecco i dati delle Regioni

LOMBARDIA - Sono 676 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, quattro le vittime nelle ultime 24 ore che portano il totale dall'inizio della pandemia a 33.856, secondo i dati forniti dalla Protezione civile.



PUGLIA - Sono 334 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti. Sono 16.867 i nuovi test eseguiti, 4.107 le persone attualmente positive, 128 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva. Questi i dati complessivi da inizio emergenza: 259.498 casi totali, 3.067.609 test eseguiti, 248.710 persone guarite, 6.681 decessi.

TOSCANA - Sono 683 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 14 agosto. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi sono stati eseguiti 8.227 tamponi molecolari e 6.151 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,8% è risultato positivo.

Sono invece 6.070 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 12.189, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (6 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano altri 5 morti.

CALABRIA - Sono 237 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. Nel dettaglio, in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.031.398 (+2.837), le persone risultate positive al coronavirus sono 73.454 (+237) rispetto a ieri. Questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.