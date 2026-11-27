"Anche se fosse una persona orribile, non è detto che sia un assassino". A parlare è Angela Taccia, l'avvocata che rappresenta la difesa Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La legale è stata intervistata dalla trasmissione Dritto e Rovescio nella puntata andata in onda ieri sera su Rete 4 e ha risposto alle domande sui famosi video da cui emergerebbe una "ossessione per le donne" da parte del suo assistito.

Non ho mai avuto la percezione che Andrea potesse avere qualche mania, oltretutto anche se fosse ossessionato non è detto che sia un assassino", ha detto Taccia, che sui famosi video di cui si discute in questi giorni ha aggiunto: "Basterebbe avere le carte in mano, analizzarle e vedere che non è il suo pensiero. Lui riportava solamente quello che studiava su alcuni libri, teorie e pensieri che oggi non condivide più. Addirittura nello stesso forum ci sono post di donne che rispondevano ad Andrea Sempio capendo il suo discorso, il suo scritto. Ogni post concludeva con questa frase: attenzione non è un inno allo stupro o una giustificazione allo stupro che è sempre una cosa gravissima e sbagliata".

E infine, in riferimento al delitto: "Secondo me la Procura tenterà di giustificare il possibile movente sessuale con tutto questo materiale. Ma se sono così sicuri che sia stato Andrea Sempio, come mai continuano a indagare?".