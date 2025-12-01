Giornata mondiale Aids, Converti (Pd): "A Roma aumentano casi Hiv, puntiamo ad azzerarli"

Roma entra nelle rete delle città ‘fast track city’ nella lotta all’Aids. “Entriamo a far parte di quelle città che puntano a zero contagi, zero diagnosi e zero stigma. E soprattutto zero morti. La Capitale finalmente si mette in linea e punta a lottare contro lo stigma, di Hiv si parla poco e forse dovremmo smetterla di parlarne solo il primo dicembre. A Roma sono in aumento i casi di Hiv come amministrazione abbiamo deciso di andare in prima linea con la rete fast track city che permetterà di aiutare tutti i cittadini - anche chi vive ai margini - nella prevenzione”. Così all’Adnkronos Salute Nella Converti, consigliera del Pd del Comune di Roma e presidente della commissione capitolina Politiche Sociali, a margine del convegno World Aids Roma 2025 all’Inmi Spallanzani di Roma.