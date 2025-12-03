Remigrazione, il Municipio Roma VI ospita la presentazione del comitato

Sarà ospitata dal Municipio Roma VI, nel quadrante di Tor Bella Monaca, Torre Maura e Torre Spaccata, "in una delle periferie più simboliche e più colpite dalle conseguenze dell’immigrazione incontrollata", la presentazione ufficiale del Comitato "Remigrazione e Riconquista". L’appuntamento è venerdì 12 dicembre alle ore 18.30 nella Sala Cinema del VI Municipio, in via Natale Balbiani.

"È qui, nel cuore di un territorio che raccoglie alcune tra le zone più fragili e dimenticate di Roma, che Remigrazione e Riconquista ha scelto di presentare il proprio progetto - spiega il Comitato in una nota - Fare una presentazione in centro sarebbe solo un gesto comodo e autoreferenziale. Vogliamo stare dove la sfida è più forte, dove i romani vivono ogni giorno problemi che la politica continua a ignorare. In una zona adiacente a Tor Tre Teste, dove una ragazza diciottenne è stata stuprata poche settimane fa. Scegliamo la periferia, scegliamo la parte più difficile della città". Alla presentazione interverranno Luca Marsella, portavoce nazionale del Comitato Remigrazione e Riconquista, insieme a Ermanno Durantini, Tommaso Soldà e Simone Montagna, rappresentanti dei movimenti fondatori. Saranno presenti anche la scrittrice Francesca Totolo, Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, e Simona Boccuti de Il Popolo delle Mamme, oltre ad altri rappresentanti istituzionali che porteranno un saluto.

"Durante la presentazione verrà illustrato il percorso che il Comitato intende portare avanti nei prossimi mesi, a partire dalla proposta organica di remigrazione che mira a riportare ordine, sicurezza e dignità nei quartieri, tagliando gli sprechi del sistema immigrazione e destinando le risorse a un Fondo per la Remigrazione, utile a finanziare patti di rientro volontario e tutte le misure necessarie alla riconquista sociale e territoriale - si legge nella nota - Questa è solo un’altra tappa di un cammino di mobilitazione. Partiamo dalle periferie, dai luoghi dove nessuno vuole guardare, perché è da qui che nasce la nostra battaglia politica. La nostra proposta arriverà fino in Parlamento, e con essa la voce di chi per anni è stato ignorato".