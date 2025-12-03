circle x black
Ue, Vannacci: "Ideologia gender punta a distruggere società occidentale"

Secondo uno studio americano di un’organizzazione transgender citato da Pro Vita, su 64mila persone, il 9% si dichiara detransitioner

Ue, Vannacci:
03 dicembre 2025 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"C'è un'ideologia dogmatica che non si propone solamente di cambiare la percezione che ciascuno ha del proprio genere, o della biologia, ma che si prefigge lo scopo molto più grande di distruggere la società occidentale per come l'abbiamo conosciuta". Così l’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, che ha organizzato al Parlamento europeo, insieme a Pro Vita e Famiglia, un incontro sui giovani indotti a praticare la transizione di genere.

Secondo uno studio americano di un’organizzazione transgender citato da Pro Vita, su 64mila persone, il 9% si dichiara detransitioner. Nel Regno Unito, sostiene ancora Pro Vita, la Cass Review ha demolito il cosiddetto 'approccio affermativo', secondo cui ogni minimo disagio del minore deve trasformarsi subito in un percorso medico di cambio di sesso. "Sono sconvolto da fondi assegnati a chi sta sviluppando questa ideologia, sono preoccupato soprattutto perché le conseguenze le stiamo vivendo proprio sulla pelle della nostra società", ha concluso il leghista.

