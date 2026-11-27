"La prevenzione vaccinale va considerata un investimento e non un costo. Per questo è fondamentale aumentare le coperture attraverso strategie basate sulla prossimità". Lo ha detto Eleonora Selvi, presidente di Fondazione Longevitas, commentando la decisione della Regione Lombardia di allargare la vaccinazione nelle farmacie, modello che riaccende il dibattito sul rafforzamento della prevenzione territoriale e sull'accesso ai servizi sanitari. "È ora che si cominci realmente a pensare alla prevenzione vaccinale non come a un costo, ma come a un investimento che genera ritorni importanti in termini di qualità della vita e salute dei pazienti, oltre che per i conti pubblici - ha osservato Selvi -. Affinché tutto questo accada, bisogna elevare le coperture vaccinali attraverso strategie che rendano i servizi sempre più vicini ai cittadini".

La Lombardia è la prima Regione ad aver ampliato in modo strutturato il ruolo delle farmacie nella somministrazione del vaccino contro l'Herpes zoster, affiancando la rete dei centri vaccinali e dei medici di medicina generale. L'obiettivo è intercettare in particolare la popolazione anziana e fragile attraverso una presenza capillare già radicata sul territorio.

L'Herpes zoster interessa circa una persona su tre nel corso della vita e il rischio aumenta significativamente dopo i 50 anni. Tra le complicanze più frequenti vi è la nevralgia post-erpetica, condizione dolorosa e spesso invalidante che può compromettere in modo rilevante la qualità della vita. I vaccini oggi disponibili hanno dimostrato un'efficacia superiore al 90% anche nelle fasce di età più avanzate.