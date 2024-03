La Spina (Unpli): "Giorno speciale per Pro Loco d’Italia"

“Dopo quasi vent’anni di lavoro per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale, parte questo entusiasmante progetto che vede coinvolta tutta Italia. Si inizia dai piccoli comuni per arrivare a coprire l’intero Paese. L’obiettivo è censire oltre 200mila realtà, catalogando quel patrimonio intangibile che rappresenta il cuore delle piccole comunità. Un momento importante per le Pro Loco”. Lo ha detto Antonino La Spina, Presidente Nazionale Unpli, a margine dell’evento di presentazione del primo censimento nazionale del patrimonio culturale immateriale, presso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale di Roma.