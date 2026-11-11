Leopardi e Puccinotti, un'amicizia lunga dieci anni raccontata attraverso le lettere

Pubblicato da Olschki il nuovo volume curato da Gioele Marozzi: 31 lettere tra il 1825 e il 1835, che restituiscono il dialogo umano e intellettuale tra il poeta e il medico e storico della medicina, arricchito da un approfondito lavoro filologico e biografico

Bastarono pochi mesi di incontri e conversazioni a Recanati, nella primavera-estate del 1825, per dare vita a una corrispondenza epistolare fertile e sfaccettata. Ora quello scambio, che unì Giacomo Leopardi e Francesco Puccinotti, viene restituito in un volume: "Carteggio Giacomo Leopardi - Francesco Puccinotti (1825-1835)", a cura di Gioele Marozzi, pubblicato da Olschki. Trentuno lettere, distribuite lungo un decennio, che spaziano dai temi centrali della produzione e del pensiero leopardiano e puccinottiano a riflessioni di più ampio respiro: la gloria, il riconoscimento pubblico, il destino che la memoria collettiva e la storia delle idee riservano alle persone d’ingegno. Testi e temi noti al pubblico dei lettori leopardiani, che il volume presenta ora come un corpo unico, compatto, in cui il botta e risposta tipico dello stile epistolare ritrova la sua continuità e permette di osservare da vicino le variazioni nell’atteggiamento dei due protagonisti: i momenti di slancio e quelli di maggiore cautela, il modo in cui la relazione si assesta, si trasforma, si raffredda o si riaccende nel corso degli anni.

Alla base di questa lettura c’è un lavoro filologico condotto da Gioele Marozzi - assegnista di ricerca presso l’Università di Macerata e collaboratore del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati - sui testimoni che tramandano il contenuto delle missive. Il testo è stato riveduto con nuovi accertamenti sugli autografi (laddove disponibili), mirando a ricostruire la lezione autentica delle lettere e a correggere gli eventuali adeguamenti o le piccole inesattezze trasmesse nel tempo. Grande attenzione, inoltre, è stata riservata alla biografia di Puccinotti: il medico e storico della medicina è al centro di un ampio affondo tematico basato su un riesame delle carte del suo archivio, conservate prevalentemente tra Urbino e Firenze, ricche di dettagli utili a ricostruire le sue scelte di vita umana e professionale. Ne deriva una sistematizzazione dei dati che offre con maggiore precisione il profilo di una figura tutt’altro che secondaria nel panorama culturale dell’Ottocento italiano, e che permette di intuire su quali fondamenta si sia consolidato il rapporto di amicizia, non solo epistolare, sorto tra Puccinotti e il poco più giovane Leopardi.

Il libro è il quarto della collana “Carteggi leopardiani”, progetto in venti volumi patrocinato dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, che dedica a ciascuna delle corrispondenze più consistenti del poeta un’edizione specifica, con pari attenzione a Leopardi e al suo interlocutore e un puntuale riesame dei testi. Come gli altri titoli della serie, dunque, anche "Carteggio Giacomo Leopardi - Francesco Puccinotti" è corredato da un’introduzione ampia e da un commento puntuale della corrispondenza, che accompagna il lettore tra i risvolti linguistici, stilistici e contestuali delle lettere, ciascuna studiata tanto dal punto di vista documentale che contenutistico. (di Paolo Martini)