“Letture maceratesi”, Senaldi, Dragoni e Paragone alla due giorni

Sabato 13 e domenica 14 dicembre alo Sferisterio di Macerata il laboratorio culturale dell'associazione Castelli di Carta

“Letture maceratesi”, Senaldi, Dragoni e Paragone alla due giorni
03 dicembre 2025 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È in arrivo “Letture maceratesi. Rassegna esplicita”, due giornate – sabato 13 e domenica 14 dicembre – dedicate al dialogo, alla letteratura e all’approfondimento, allo Sferisterio di Macerata. Una manifestazione, inserita nel calendario delle iniziative di “Macerata per Natale”, che si presenta come un vero laboratorio culturale, realizzato dall’associazione Castelli di Carta in collaborazione con il Comune di Macerata, con il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Macerata.

Nel presentare l’iniziativa, l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta ha sottolineato come Letture maceratesi “rappresenti un’occasione preziosa per far incontrare pubblici diversi attorno alla forza delle idee e dei libri, valorizzando al tempo stesso il ruolo di Macerata come città che investe sulla cultura e sulla partecipazione attiva”. La rassegna ospiterà firme e voci di primo piano come Fabio Dragoni, Pietro Senaldi e Gianluigi Paragone, insieme a studiosi e autori impegnati in percorsi che vanno dalla critica letteraria all’analisi dell’attualità. Il programma, ampio e trasversale, abbraccia infatti i grandi autori del ’900, temi urgenti contemporanei e la riscoperta di figure e movimenti che hanno segnato la storia culturale marchigiana, come Giuseppe Tucci e il Futurismo della nostra regione.

Accanto agli incontri, per tutta la durata della rassegna sarà visitabile la mostra “Profeti inascoltati del ’900”, dedicata alle voci più originali e irregolari del secolo scorso. Il programma prenderà il via sabato pomeriggio, alle ore 16, con un incontro dedicato al pensiero di Ernst Jünger, attraverso la presentazione del volume "Ernst Jünger. Il volto della tecnica" insieme all’autore Michele Iozzino. Successivamente, alle ore 17.30, l’attenzione si sposterà su Louis-Ferdinand Céline: il curatore Andrea Lombardi introdurrà il suo libro "Céline: un profeta dell’apocalisse" e, contestualmente, presenterà al pubblico la mostra Profeti inascoltati del ’900, che resterà visitabile per tutta la durata della rassegna e che mette in luce alcune delle voci più irregolari e sorprendenti del secolo scorso.

Il pomeriggio, alle ore 19, proseguirà poi con un momento originale e coinvolgente: la lezione-spettacolo Odissea jukebox, proposta dal performer e divulgatore Cesare Catà, che guiderà il pubblico in un percorso interattivo dentro l’immaginario omerico. La giornata si concluderà alle ore 21 con Fabio Dragoni, che presenterà il suo libro “Per non morire al verde”, dedicato ai temi economici più urgenti.

La domenica aprirà invece, alle ore 16, con una riflessione sulla figura di Giuseppe Tucci, esploratore e orientalista marchigiano, approfondita da Adolfo Morganti e Roberto Lorenzini, che ne delineeranno il profilo culturale e umano. A seguire, alle 17.30, Roberto Cresti e Paola Bellesi guideranno il pubblico alla scoperta del Futurismo nelle Marche, illustrando come l’avanguardia del primo Novecento abbia lasciato tracce significative anche nel territorio maceratese.

Nel tardo pomeriggio, alle ore 19, sarà la volta di Pietro Senaldi, che presenterà il suo libro “Sveglia!” proponendo una lettura critica dell’attualità. La rassegna si chiuderà in serata, alle ore 21, con Gianluigi Paragone, autore di “Maledetta Europa”, per un ultimo confronto sui grandi scenari politici contemporanei.

letture maceratesi festival natale senaldi dragoni paragone
