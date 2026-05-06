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Mostre, chiude 'Le antiche civiltà del Turkmenistan': opportunità unica per ammirare capolavori unici

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Foto di repertorio - (Foto di repertorio)
Foto di repertorio - (Foto di repertorio)
06 maggio 2026 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è chiusa la mostra 'Le antiche civiltà del Turkmenistan', inaugurata lo scorso 25 ottobre presso i Musei Capitolini di Roma. E' stata un'opportunità unica per ammirare straordinari capolavori mai esposti prima al di fuori del Turkmenistan. L'esposizione riunisce una notevole collezione di reperti archeologici provenienti dalla Margiana protostorica (III-II millennio a.C.), situata nel Turkmenistan sud-orientale, e dall'antica Partia, in particolare dal sito archeologico di Nisa (II secolo a.C. - I secolo d.C.) nel Turkmenistan centro-meridionale. Il Turkmenistan è una delle regioni più ricche e affascinanti dell'Asia centrale, dove, già a partire dal III millennio a.C., le rotte commerciali favorirono non solo lo scambio di merci, ma anche la circolazione di idee, tecniche e conoscenze che contribuirono allo sviluppo delle civiltà sia orientali che occidentali.

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A cura di Claudio Parisi Presicce, Barbara Cerasetti, Carlo Lippolis e Mukhametdurdy Mamedov, la mostra, è stata promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, e dalla Soprintendenza Capitolina per i Beni Culturali, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Cultura del Turkmenistan. È stata organizzata da Zètema Progetto Cultura e realizzata con il supporto di ISMEO – Associazione Internazionale per gli Studi Mediterranei e Orientali, CRAST – Centro di Ricerca e Scavi Archeologici di Torino per il Medio Oriente e l'Asia, e l'Università di Torino.

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Turkmenistan Mostre Archeologia Cultura Asia centrale
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