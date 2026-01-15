"Warhol Vs Banksy", il 21 gennaio a Napoli si inaugura la mostra sui due grandi artisti a confronto

Andy Warhol, Banksy e il percorso innovativo e rivoluzionario di questi due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni, sono al centro della mostra 'Warhol Vs Banksy - Passaggio a Napoli', curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, che verrà inaugurato a Napoli, a Villa Pignatelli, il 21 gennaio.

Patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comune di Napoli, prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi, catalogo Gangemi editore, la mostra propone un confronto stimolante tra due artisti e due personalità apparentemente distanti: il favoloso mondo di Andy Warhol, l’artista più fotografato al mondo, famoso e onnipresente, contro l’anonimo Banksy, che ha reso la sua arte un evento mediatico mondiale.

'Passaggio a Napoli' vuole essere il racconto di come, a trent’anni di distanza, i due più noti artisti del pianeta hanno subìto il fascino irresistibile di Napoli, di Partenope, di Pompei, del Vesuvio, e della forza mediterranea e globale di questa grande capitale culturale.

Alla cerimonia d'inaugurazione, che si terrà alle 12 del 21 gennaio a Villa Pignatelli, interverranno: il direttore generale dei Musei, Massimo Osanna; la direttrice delegata di Palazzo Reale, Tiziana D'Angelo; il presidente di MetaMorfosi, Pietro Folena; i curatori della mostra, Sabina De Gregori e Giuseppe Stagnitta. Parteciperanno inoltre il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Sergio Locoratolo, e il presidente della Commissione Cultura della Camera del Deputati, on. Federico Mollicone. La mostra sarà aperta al pubblico dal 22 gennaio fino al 24 maggio.