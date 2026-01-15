circle x black
"Warhol Vs Banksy", il 21 gennaio a Napoli si inaugura la mostra sui due grandi artisti a confronto

L'esposizione sarà aperta al pubblico, a Villa Pignatelli, dal 22 gennaio fino al 24 maggio

15 gennaio 2026 | 17.07
Andy Warhol, Banksy e il percorso innovativo e rivoluzionario di questi due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni, sono al centro della mostra 'Warhol Vs Banksy - Passaggio a Napoli', curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, che verrà inaugurato a Napoli, a Villa Pignatelli, il 21 gennaio.

Patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comune di Napoli, prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi, catalogo Gangemi editore, la mostra propone un confronto stimolante tra due artisti e due personalità apparentemente distanti: il favoloso mondo di Andy Warhol, l’artista più fotografato al mondo, famoso e onnipresente, contro l’anonimo Banksy, che ha reso la sua arte un evento mediatico mondiale.

'Passaggio a Napoli' vuole essere il racconto di come, a trent’anni di distanza, i due più noti artisti del pianeta hanno subìto il fascino irresistibile di Napoli, di Partenope, di Pompei, del Vesuvio, e della forza mediterranea e globale di questa grande capitale culturale.

Alla cerimonia d'inaugurazione, che si terrà alle 12 del 21 gennaio a Villa Pignatelli, interverranno: il direttore generale dei Musei, Massimo Osanna; la direttrice delegata di Palazzo Reale, Tiziana D'Angelo; il presidente di MetaMorfosi, Pietro Folena; i curatori della mostra, Sabina De Gregori e Giuseppe Stagnitta. Parteciperanno inoltre il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Sergio Locoratolo, e il presidente della Commissione Cultura della Camera del Deputati, on. Federico Mollicone. La mostra sarà aperta al pubblico dal 22 gennaio fino al 24 maggio.

mostre arte Andy Warhol Banksy Napoli cultura
