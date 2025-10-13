circle x black
Imprese, Catastini (Fondazione Maire): "Migranti e rifugiati risorsa per la transizione"

Così Ilaria Catastini, direttore generale Fondazione Maire-Ets, in occasione della presentazione dei risultati del progetto 'Traiettorie - Flussi migratori, competenze e transizione energetica: trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa'

13 ottobre 2025 | 14.33
Redazione Adnkronos
“Questa ricerca nasce con l’intento di capire se i flussi migratori possano diventare un’opportunità per avere più competenze e persone formate per la transizione energetica. Parliamo di un settore ampio e trasversale che richiede un profondo cambiamento dei processi produttivi, dei modelli di business e dei sistemi distributivi, e che coinvolge pubblica amministrazione, imprese e società civile. Le aziende cercano lavoratori qualificati ma non li trovano, non solo in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo. I migranti e i rifugiati, se adeguatamente formati e accompagnati con progetti di inclusione sociale e culturale, possono rappresentare una risposta concreta a questa carenza di professionalità, anche di alto livello tecnico”. Così Ilaria Catastini, direttore generale Fondazione Maire-Ets, in occasione della presentazione dei risultati del progetto 'Traiettorie - Flussi migratori, competenze e transizione energetica: trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa' tenutosi nella cornice della Camera di Commercio di Roma, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma.

“La politica e le istituzioni - ha concluso Catastini - possono avere un ruolo decisivo nello snellimento dei processi burocratici, nel sostegno alle imprese che investono in percorsi di integrazione e nella creazione di reti e sinergie tra attori pubblici e privati”.

