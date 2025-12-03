Imprese: Cuzzilla (4.Manager), 'unione per affrontare le sfide future'

"Dobbiamo costruire un dialogo sulla fornitura e sulle competenze per affrontare le sfide esterne perché il mondo fuori dall'Europa è sempre più competitivo. Tutto questo va fatto in un'ottica di sistema, perché dopo una crisi pandemica, una crisi energetica e una crisi bellica, un'impresa da sola, anche se forte, non ce la può fare ad affrontare le sfide future". Così Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager, in occasione della presentazione del settimo rapporto dell'Osservatorio 4.Manager, 'Le filiere produttive nell'era della conoscenza aumentata'.