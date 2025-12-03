Imprese: Loiero, 'rapporto 4.Manager per conoscere meglio le filiere'

"Leggeremo il rapporto annuale dell'Osservatorio 4.Manager nel dettaglio perché è un documento complesso, con molte risultanze, molte analisi di causalità statistica, molte mappature del nostro sistema industriale, come sapete costituito soprattutto da piccole e medie imprese. È prezioso perché rappresenta un'ottima base di conoscenza, soprattutto delle interrelazioni complesse all'interno delle filiere". Sono le parole di Renato Loiero, consigliere per le politiche di bilancio del Presidente del Consiglio dei ministri, ospite alla presentazione del settimo rapporto dell'Osservatorio 4.Manager intitolato 'Le filiere produttive nell'era della conoscenza aumentata'.