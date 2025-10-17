circle x black
Lavoro, Calderone a StatisticAll: "E' il momento giusto per investire"

'Vediamo che l’occupazione va bene al Sud e ci sono segnali positivi su donne e giovani'

17 ottobre 2025 | 17.46
Redazione Adnkronos
“Il mercato del lavoro sta andando bene e quando le cose vanno bene bisogna impegnarsi per rendere stabile questa condizione. E' anche il momento giusto per investire e dare continuità a una serie positiva di numeri che indicano dei record in termini di tasso di disoccupazione, che è in media europea, e di tasso di occupazione”. Questo quanto detto da Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali durante il panel dal titolo 'La questione demografica e la crescita dell’occupazione', inserito nel programma di StatisticAll. Il festival della statistica e della demografia si sta svolgendo a Treviso.

“Questi dati ci portano a fare delle riflessioni e ne abbiamo parlato anche con il presidente di Istat. Vediamo che l’occupazione va bene al Sud e ci sono segnali positivi su donne e giovani” ha spiegato il ministro.

“La manovra di bilancio - prosegue - deve ribadire l'attenzione al lavoro e soprattutto ai redditi, siamo intervenuti sulla riduzione del cuneo fiscale rendendolo strutturale e abbiamo comunicato che 2 miliardi di euro sono destinati al lavoro e alla produttività”. Infine il ministro del lavoro parla del salario minimo: “Siamo sempre stati contrari perché ci sembra una scelta che comprime l'autonomia delle parti, comprime l'autonomia negoziale e mortifica quelle che sono invece delle capacità negoziali importanti che hanno le nostre parti sociali, una tradizione di valorizzazione dei contratti collettivi”.

