Occupazione femminile, Fazzini (Cdi), ‘Si può avere famiglia e carriera, ma serve aiuto di tutti’

“Credo che una donna possa ambire sia ad avere una famiglia che una carriera, ma lo può fare solo se aiutata da tutti, dalla famiglia, dal compagno e dai collaboratori sul lavoro”. Così Deborah Fazzini, direttore Up Imaging diagnostico e radiochirurgia stereotassica Centro diagnostico italiano, tra le protagoniste dell’incontro ‘Colpo di scena. Storie di professioniste che mai avresti immaginato’. Organizzato da Fondazione Bracco e dal Centro diagnostico italiano - Cdi, in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala, l’evento è stato l’occasione per riflettere sulla presenza femminile nel lavoro, attraverso storie di ispirazione che si muovono nei territori meno conosciuti della scienza e dell’arte, dall’ambito medicale alle maestranze teatrali.