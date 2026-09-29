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Parenti (Commissione Ue): "Europa oggi ha ruolo molto più ampio, da prevenzione a sicurezza"

'Dalla lotta al cancro alla salute cardiovascolare, fino alle nuove emergenze'

Antonio Parenti - Ufficio Stampa
Antonio Parenti - Ufficio Stampa
29 settembre 2026 | 09.19
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

Il lancio di questo programma sulla salute da parte della Spes Academy, dà già un senso di come la materia sanitaria oggi sia una materia strategica all’interno delle imprese, ma anche del sistema nazionale”. Queste le parole di Antonio Parenti, director Public Health, Cancer and Health Security – Dg Sante della Commissione europea durante la Lectio Magistralis 'Salute e Costituzione', promossa da Spes Academy 'Carlo Azeglio Ciampi' a Roma presso Europa Experience – David Sassoli. “È importante parlare dei legami tra la Costituzione europea e la Costituzione italiana per tutelare i cittadini nella piena attuazione del diritto alla salute”, ha proseguito. “È un diritto riconosciuto direttamente o indirettamente da quasi tutti gli ordinamenti europei”.

“Prevenzione, contrasto al cancro, sicurezza sanitaria sono le aree in cui si è sviluppato enormemente il lavoro della Commissione europea, soprattutto nel post-pandemia. In occasione della giornata mondiale del cuore, lanciamo delle campagne importanti per la salute cardiovascolare in Europa che renderanno attivo il gruppo di comunicazione sulla salute cardiovascolare lanciato a dicembre dell’anno scorso”, ha spiegato Parenti, indicando nella prevenzione e nella promozione della salute uno degli ambiti sui quali si sta concentrando l'azione europea.

“C’è tutto un lavoro di aiuto all’impresa, al sistema sanitario europeo, di facilitazione dell’immissione sul mercato di nuovi farmaci, pur all’interno della sicurezza; e non intendo solo rispetto alle pandemie, ma anche sicurezza di fronte a un’emergenza climatica sempre più forte, anche da crisi globali che possono avere un’influenza sulla salute in Europa”, ha concluso.

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salute prevenzione sicurezza sanitaria Commissione Ue Europa
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