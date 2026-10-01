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Sostenibilità, le nuove parole chiave: il 15 ottobre l'evento Adnkronos Q&A

Al Palazzo dell'Informazione, a Roma, inizio dei lavori alle 9,30

Sostenibilità, le nuove parole chiave: il 15 ottobre l'evento Adnkronos Q&A
01 ottobre 2026 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Parlare di sostenibilità vuol dire pensare a un futuro che possa migliorare il presente, con soluzioni che possano durare nel tempo. Cambiano le priorità e il contesto, invecchiano gli slogan e le definizioni ma restano gli obiettivi da raggiungere. Saranno al centro del nuovo evento Adnkronos Q&A, 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', in programma il 15 ottobre al Palazzo dell'Informazione di Roma. Ad aprire i lavori, alle 9,30, sarà il direttore dell'agenzia Davide Desario, a moderarli i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli.

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I principali temi legati allo sviluppo sostenibile saranno al centro di un confronto con esponenti istituzionali di primo piano, a partire dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Prevista la partecipazione dei parlamentari Luca Squeri (FI) e Gabriella Di Girolamo (M5S), del presidente di Arera, Nicola Dell’Acqua, e di quello dell'Ispra, Maria Alessandra Gallone, del direttore scientifico ASviS Enrico Giovannini e del Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza.

Due panel saranno dedicati al mondo delle imprese. Il primo, 'Decarbonizzazione, economia circolare e territorio', si occuperà delle strategie collegate che mirano a ridurre le emissioni, a privilegiare gli sviluppi bio e rinnovabili e a proteggere le risorse naturali. La creazione di valore a lungo termine contro la cultura dell'usa e getta e il valore economico degli investimenti in economia circolare. Il secondo, 'Il valore concreto della sostenibilità', è dedicato alla declinazione della sostenibilità in settori diversi: mobilità, health, prodotti di largo consumo: come passare dagli slogan ai dati certi, dall’effetto annuncio alla misurazione dei risultati.

Ecco il link per la partecipazione all'evento

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sostenibilità adnkronos energia economia circolare
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