Spazio, Cristoforetti (Esa): "Ers darà a Ue capacità sovrane in osservazione, connettività e navigazione"

Spazio, Cristoforetti (Esa):
03 dicembre 2025 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi abbiamo enfatizzato il programma European Resilience for Space, un nuovo programma dell’Agenzia Spaziale Europea che integra osservazione della Terra, connettività sicura e servizi di posizionamento, navigazione e timing”.

Lo ha spiegato Samantha Cristoforetti, astronauta dell’ESA, nel punto stampa a margine del suo intervento alla conferenza Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” a Roma.

Cristoforetti ha illustrato le priorità della nuova strategia europea per lo spazio, spiegando che l’obiettivo è “fornire all’Europa capacità sovrane e autonome, fondamentali per il nostro benessere economico e per la nostra sicurezza”. L’astronauta ha commentato anche i risultati della Ministeriale Esa: “È andata molto bene, abbiamo ricevuto un finanziamento complessivo superiore a quanto richiesto: 22,3 miliardi per implementare i programmi preparati per i prossimi tre anni”.

Cristoforetti ha sottolineato l’importanza di momenti di confronto sul tema dello spazio: “Eventi come questo sono fondamentali per mettere insieme persone con prospettive diverse e far capire come spazio e underwater abbiano un’influenza pervasiva nella nostra vita sociale, economica e nella nostra sicurezza”. Per quel che riguarda le prossime missioni lunari, Samantha Cristoforetti ha specificato che: “L’Esa ha negoziato tre missioni attorno alla Luna per astronauti europei. Una sarà tedesca, una italiana e una francese”. Quanto alla possibilità di essere lei la prossima italiana nello spazio: “Chissà, uno dei voli successivi potrebbe essere il mio, come quello di altri miei colleghi”.

