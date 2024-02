Con il nuovo regolamento Ue approvato oggi a Strasburgo, che aumenta la tutela comunitarie delle Indicazioni geografiche, conosciute come Igp, non si ripeteranno più casi come quello del Prozek croato o dell'aceto balsamico sloveno. Lo spiega a margine della plenaria l'eurodeputato del Pd (gruppo S&D) Paolo De Castro.