27enne trovato morto in casa, si indaga per omicidio

Foto di repertorio

Indagini a tutto campo in provincia di Pisa per il giallo di un giovane trovato morto in casa con colpi di arma da fuoco sul corpo. Sono stati gli amici, ieri sera, a scoprire il cadavere di Giuseppe Marchesano, 27 anni, operaio meccanico, dopo che non rispondeva alle loro chiamate da un giorno. Al momento della scoperta, il 27enne potrebbe essere stato ucciso da 24 ore. I carabinieri stanno indagando per risolvere il giallo: l'ipotesi è quella di un omicidio. L'inchiesta aperta dalla Procura sta cercando di chiarire anche il movente. Il cadavere è stato trovato nell'appartamento di Marchesano a Castel Del Bosco, in via Di Dietro, nella frazione del comune di Montopoli (Pisa). Nessuno lo aveva più visto dal pomeriggio di venerdì, attorno alle 15 quando è rientrato dal lavoro: era un operaio meccanico di una ditta di riparazione e manutenzione muletti e carrelli elevatori. Era nato a san Miniato (Pisa) e da qualche tempo viveva da solo nella frazione di Montopoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sentendo amici e familiari, Giuseppe Marchesano era un giovane dalla vita piuttosto tranquilla e regolare.

Sono stati gli amici a dare l'allarme ieri sera verso le 19 dopo che per ore e ore non erano riusciti a mettersi in contatto con lui tramite il telefono cellulare. Nell'appartamento - dove le luci erano ancora accese - sono così arrivati i soccorritori del 118 a cui non è rimasto altro che constatare il decesso e chiamare i carabinieri.

La presenza di lesioni e ferite sul corpo (sia sulla testa che sulle gambe) ha chiesto una serie di approfondimenti da parte del nucleo scientifico dei carabinieri per i rilievi nell'appartamento disposti dal sostituto procuratore di turno Sisto Restuccia che poi ha effettuato un sopralluogo nella notte. Questa mattina i carabinieri hanno nuovamente ispezionato l'appartamento che è stato sequestrato dalla Procura per esaminare con la scientifica tutti gli elementi della scena del crimine.

I militari hanno ispezionato anche il furgone della ditta parcheggiato vicino all'abitazione che era in dotazione al 27enne. I carabinieri hanno sentito anche i vicini di casa per cercare di ricostruire le ultime ore di Marchesano e soprattutto avere elementi utili sull'eventuale assassino. Sembra che qualcuno dei vicini - che comunque avrebbe raccontato di conoscere poco Marchesano - abbia detto di aver sentito venerdì sera alcuni colpiti pensando però all'esplosione di mortaretti e non di colpi di pistola.

I carabinieri del comando provinciale di Pisa e della compagnia di San Miniato hanno sentito i familiari del 27enne e gli amici per raccogliere elementi utili alle indagini. La Procura ha disposto l'autopsia sul cadavere del 27enne.