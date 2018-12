Più controlli in stazioni e aeroporti

(Fotogramma)

Saranno incrementati a Natale i servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. L'attenzione rimane alta dopo i fatti di Strasburgo: sotto controllo luoghi sensibili come monumenti ed edifici di culto. E' quanto stabilito durante la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cnosp) che si è tenuta questa mattina al Viminale alla presenza del ministro Matteo Salvini, del sottosegretario Nicola Molteni, dei vertici delle forze dell’ordine e dell’intelligence. All’ordine del giorno, come di consueto in questo periodo dell’anno, le misure di sicurezza per le festività natalizie.

In previsione del notevole flusso di veicoli previsto per le festività è stato stabilito l'impiego di 4.350 unità dedicate ai servizi di polizia stradale. Le attività pianificate prevedono oltre 1.400 pattuglie (anche con auto civetta). Grande attenzione ai controlli per il rispetto dei limiti di velocità. Saranno impiegati 800 etilometri in più per verificare il tasso alcolemico di chi si mette al volante.