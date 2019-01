Msf: "Quanti naufragi ancora per calcoli politici?"

(Fotogramma)

di Sibilla Bertollini

"Le Ong non sono né la causa, né tanto meno la soluzione alle tragedie che stanno rendendo il Mediterraneo un cimitero a cielo aperto. Restare a osservare dalla riva migliaia di uomini, donne e bambini affogare in mare non è mai stata un’opzione possibile per un'organizzazione medico-umanitaria come Msf. I governi europei invece hanno scelto di abdicare alla loro responsabilità di salvare vite". Lo dice all'Adnkronos Claudia Lodesani, presidente di Medici senza frontiere Italia, dopo l'ultima strage nel Mediterraneo e la reazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Le politiche dei governi Ue, aggiunge Lodesani "stanno condannando le persone a essere intrappolate in Libia o a morire in mare. Fino a quando l’Europa non fornirà vie legali e sicure a chi cerca protezione, l’unica opzione per migliaia di persone sarà quella di rischiare la loro vita. A quanti naufragi, a quante morti, dovremmo ancora assistere prima che l’Italia e l’Europa tornino ad anteporre la vita delle persone al calcolo politico?"