Stupro Viterbo, niente domiciliari

(FOTOGRAMMA)

Restano in carcere Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, sottoposti a misure cautelari per il presunto stupro al pub 'Old Manners' di Viterbo. Il gip, come apprende l'AdnKronos, ha rigettato la richiesta degli arresti domiciliari avanzata dalla difesa dei due indagati.

Il rigetto del gip è motivato dal fatto che "si teme per la genuinità dell'acquisizione delle prove" spiega l'avvocato Marco Mazzatosta, legale di Licci, che fa parte della difesa insieme all'avvocato Giovanni Labate, legale di Chiricozzi, e all'avvocato Domenico Gorziglia, legale di entrambi. E' possibile, come emerso nei giorni scorsi, che si svolga un incidente probatorio per acquisire il racconto della ragazza. Una prassi spesso usata in casi simili di violenza sessuale, anche se al momento dalla procura non è arrivata una decisione in merito.



Intanto sono arrivate minacce social agli avvocati di Chiricozzi e Licci. Lo riferisce all'AdnKronos l'avvocato Mazzatosta. "Abbiamo ricevuto una serie di minacce online - spiega condannando l'accaduto - dove addirittura augurano la morte a noi e ai nostri figli". Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Viterbo ha espresso la solidarietà dell'intero ordine ai colleghi rilevando che "ormai troppo spesso l'avvocato viene identificato con il proprio assistito".

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Viterbo ha poi ricordato le funzioni e il ruolo dell'avvocato. "Assistiamo ogni giorno presunti colpevoli e anche presunte vittime, ma il ruolo che rivestiamo è il medesimo: di tutori dei diritti degli uni e degli altri - ha sottolineato il Consiglio - e il giudizio morale sui nostri assistiti compete alle loro coscienze e nulla c'entra con la difesa tecnica".

"Siamo chiamati a rispondere all'esigenza indefettibile in uno Stato di diritto che chiunque venga coinvolto in un procedimento penale - ha fatto sapere il Consiglio - sia con riferimento al fatto commesso o presuntivamente commesso, valutato con terzietà e con tutte le garanzie di difesa necessarie ad un giusto processo".