Commerciante ucciso a Viterbo, 22enne confessa

Ha confessato il 22enne americano in carcere per l'omicidio di Norveo Fedeli, il commerciante di 74 anni ucciso all'interno del suo negozio di abbigliamento in centro a Viterbo.

Il giovane ha ammesso le sue responsabilità nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip. Il 22enne, difeso dagli avvocati Remigio Sicilia e Lidia Ladi, ha anche chiesto perdono alla famiglia della vittima, alla città di Viterbo e ai suoi genitori. "Chiedo perdono - ha detto - per la sofferenza che ho creato".