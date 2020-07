L'estate addosso

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Italia sotto al sole, estate in arrivo. Nei prossimi giorni, infatti, l'anticiclone delle Azzorre sarà presente su tutta la Penisola anche se, a volte, nel pomeriggio, si potranno sviluppare dei temporali sull'arco alpino, più isolati sull'Appennino centrale.



Le temperature saranno un po' sopra la media, ma non eccessivamente calde. Ecco il dettaglio della settimana in arrivo.



MARTEDÌ 18 - L'anticiclone continua a proteggere l'Italia, fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it': "Temporali pomeridiani sia sulle Alpi centro-orientali sia sull'Appennino centrale, sole prevalente sul resto delle Regioni".

MERCOLEDÌ 19 - Italia sempre protetta dall'anticiclone oceanico. "Sole prevalente su tutte le Regioni. Da segnalare qualche occasionale rovescio o breve temporale pomeridiano su rilievi alpini".

GIOVEDÌ 20 - "Regime anticiclonico sull'Italia - avvertono gli esperti -. Temporali pomeridiani sui confini alpini" ma soleggiato sul resto del Paese.

VENERDÌ 21 - Per il primo giorno d'estate, infine, "l'anticiclone sub-tropicale torna nuovamente alla riscossa: sole prevalente, clima più caldo" e ancora qualche temporale pomeridiano sull'arco alpino.