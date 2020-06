A Milano nascerà il Museo Nazionale della Resistenza

(Fotogramma)

Nascerà a Milano il Museo Nazionale della Resistenza. Lo hanno annunciato il sindaco Giuseppe Sala e il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, in conferenza stampa. Lo stanziamento del governo sarà in tutto di 17,5 milioni, con 15 milioni di nuovi finanziamenti. Il museo sorgerà in piazza Baiamonti, nella piramide nei pressi della Fondazione Feltrinelli.

Il nuovo Museo Nazionale della Resistenza è "una cosa di cui il Paese ha assoluto bisogno - ha sottolineato Dario Franceschini - Ci sono tanti luoghi importanti che ricordano la Resistenza in giro per il Paese, musei locali, archivi, attività di associazioni locali, ma mancava un museo nazionale". Il ministro ha parlato anche di un aspetto personale legato all’iniziativa. "Sono - ha detto - figlio di un giovane partigiano bianco e mi sono sempre portato dietro la paura che quel ricordo si smarrisca. E’ importante avere un luogo che ricorderà ai giovani cosa hanno fatto i nostri padri, sacrificando tutta la loro giovinezza per la libertà e per la democrazia. Non era né scontato né ovvio".

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso in un messaggio il suo apprezzamento per il progetto. "La memoria di chi ha combattuto per restituire all’Italia la libertà va conservata e trasmessa, non per riprodurre divisioni, ma - ha sottolineato il presidente della Repubblica - per consolidare e diffondere, specialmente tra le giovani generazioni, la consapevolezza del valore inestimabile della democrazia e della libertà". Mattarella ha formulato "i suoi migliori auguri nella convinzione che si tratterà di un centro propulsore di grande rilievo per la promozione dello studio e per la divulgazione di un periodo fondamentale della nostra storia recente".